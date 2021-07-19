Бывшему брянскому чиновнику Гинькину отказали в апелляции

В Брянском облсуде рассмотрели апелляции экс-председателя городского комитета по ЖКХ Игоря Гинькина. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянском областном суде рассмотрели апелляции бывшего председателя комитета по ЖКХ Брянской администрации Игоря Гинькина, но не удовлетворили, сообщает пресс-служба ведомства 19 июля.

Ранее экс-чиновника осудили по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Его приговорили к трем годам условно и лишили права занимать государственные должности. Также комитет по ЖКХ выплатил родственникам погибших компенсацию за моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей.

На судебном заседании Игорь Гинькин свою вину не признал.

Напомним, как установил Следственный комитет РФ по Брянской области, Гинькин не предпринимал должных мер по отлову и содержанию бродячих собак. При этом в возглавляемый им комитет регулярно поступали жалобы граждан и правоохранительных органов об агрессивном поведении животных. В итоге с октября 2019-го по июнь 2020 года три женщины погибли от нападения собак, еще 13 горожан получили телесные повреждения.

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