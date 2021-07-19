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Общество19 июля 2021 10:01

Автобусный маршрут №103 в Брянске продлят до железнодорожного вокзала

По новой схеме транспорт заработает с 25 июля
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: vk.com сообщество "Брянский автобус".

Фото: vk.com сообщество "Брянский автобус".

В Брянске автобусный маршрут №103 продлят до железнодорожного вокзала. Изменения в схему и расписание внесут 25 июля, сообщают в сетевой группе «Брянский автобус».

Сейчас конечными 103-го маршрута являются остановки «Набережная» и «Свень-2».

С 25 числа автобусы начнут курсировать по-новому. Так, со Свени в сторону железнодорожного вокзала согласовали восемь рейсов. Самый первый отправляется в 05.46. Последний – в 20.30.

В обратную сторону транспортники утвердили семь рейсов – 06.40, 08.25, 12.25, 15.05, 17.15, 19.35. Еще один рейс пустят в 21.20 – до автовокзала в Советском районе.

Полное расписание работы автобуса №103 доступно по ссылке.

Перемены в работе транспорта связаны с отменой четырех маршруток с 16 июля. Власти решили пересадить пассажиров с коммерческого транспорта на автобусы/троллейбусы. Для этого пересмотрели график работы последних – увеличили число рейсов, сократили интервал движения, либо скорректировали маршрут.

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