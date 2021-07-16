Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 317 жителей региона, выздоровели 265 человек. Зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 49698 человек подтвердили коронавирус, вылечились 45212 жителей области, умерли 663 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило у 643844. За сутки выполнили 2465 ПЦР-теста.
В Брянске зафиксировали 146 заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 31 ковид-положительный прибавился в Брянском районе. 19 новых случая коронавируса выявили в Навлинском районе, 18 – в Брасовском районе, 15-в Суражском районе, 14- в Трубчевском районе, 11 – в Стародубском районе, по 10-в Мглинском районе и в Карачевском районе.Всего коронавирус за сутки зафиксировали в 17 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 июля 2021 года:
— Брянск – 18593 (+146)
— Брянский район – 5448 (+31)
— Дятьковский район – 2117
— Карачевский район – 1706 (+10)
— Клинцы – 1591(+8)
— Стародубский район – 1383(+11)
— Новозыбков – 1347(+4)
— Трубчевский район – 1304 (+14)
— Навлинский район – 1217(+19)
— Выгоничский район – 1186
— Жуковский район – 1112
— Брасовский район – 1124(+18)
— Комаричский район – 941
— Унечский район – 1021(+8)
— Мглинский район –828 (+10)
— Почепский район – 856 (+6)
— Климовский район – 819 (+10)
— Погарский район – 777
— Фокино – 752
— Сельцо – 639
— Клетнянский район – 678 (+2)
— Дубровский район – 627
— Клинцовский район – 554
— Суземский район – 546
— Суражский район – 509 (+15)
— Злынковский район – 490 (+4)
— Гордеевский район – 431
— Красногорский район – 353
— Севский район – 362 (+1)
— Жирятинский район – 176
— Рогнединский район –134
— Иногородние – 77
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