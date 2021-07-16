Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 317 жителей региона, выздоровели 265 человек. Зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 49698 человек подтвердили коронавирус, вылечились 45212 жителей области, умерли 663 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило у 643844. За сутки выполнили 2465 ПЦР-теста.

В Брянске зафиксировали 146 заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 31 ковид-положительный прибавился в Брянском районе. 19 новых случая коронавируса выявили в Навлинском районе, 18 – в Брасовском районе, 15-в Суражском районе, 14- в Трубчевском районе, 11 – в Стародубском районе, по 10-в Мглинском районе и в Карачевском районе.Всего коронавирус за сутки зафиксировали в 17 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 июля 2021 года:

— Брянск – 18593 (+146)

— Брянский район – 5448 (+31)

— Дятьковский район – 2117

— Карачевский район – 1706 (+10)

— Клинцы – 1591(+8)

— Стародубский район – 1383(+11)

— Новозыбков – 1347(+4)

— Трубчевский район – 1304 (+14)

— Навлинский район – 1217(+19)

— Выгоничский район – 1186

— Жуковский район – 1112

— Брасовский район – 1124(+18)

— Комаричский район – 941

— Унечский район – 1021(+8)

— Мглинский район –828 (+10)

— Почепский район – 856 (+6)

— Климовский район – 819 (+10)

— Погарский район – 777

— Фокино – 752

— Сельцо – 639

— Клетнянский район – 678 (+2)

— Дубровский район – 627

— Клинцовский район – 554

— Суземский район – 546

— Суражский район – 509 (+15)

— Злынковский район – 490 (+4)

— Гордеевский район – 431

— Красногорский район – 353

— Севский район – 362 (+1)

— Жирятинский район – 176

— Рогнединский район –134

— Иногородние – 77

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