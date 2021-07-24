В брянской гимназии №3 назначили нового директора

Фото: bryansk.hipdir.com.

В гимназии №3 города Брянска назначили нового директора. Им стал Валерий Поморцев. Об этом стало известно «Комсомольской правде» в Брянске».

По образованию назначенец – учитель информатики, физики и математики. Его общий стаж работы составляет 32 года. Из них непосредственно по специальности – 11. Свою квалификацию Валерий Александрович повышал в 2021 году.

Прежний руководитель учебного заведения - Татьяна Пупанова - оставила должность. Как сообщили брянские СМИ 23 июля, женщину уволили. Причину этого пока не назвали.

По данным «КП», Татьяна Юрьевна осталась работать в гимназии. Она преподает математику. Кстати, ее педагогический стаж - 39 лет.

СПРАВКА:

Будущую третью гимназию Брянска построили в 1989 году в микрорайоне Новостройка. Это в Володарском районе. Статус гимназии школа №65 получила в 1993-м. А непосредственно гимназией №3 учебное заведение стало в 1999-м.

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