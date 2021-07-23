В Больнице брянского Сельцо уничтожали вакцину от коронавируса

В брянском Сельцо в больнице, где подделывали справки о вакцинации против коронавируса, уничтожали ампулы с вакциной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В брянском Сельцо в больнице, где подделывали справки о вакцинации против коронавируса, уничтожали ампулы с вакциной. Об этом сообщил губернатор Брянской области на заседании оперативного штаба.

- Все вы знаете ситуацию, которая произошла в Сельцовской городской больнице, когда выдавали за деньги «левые» справки, - сказал Александр Богомаз. - При этом еще и вакцину уничтожали, якобы прививали людей.

Также губернатор подчеркнул, что «нужно проводить работу с подчиненными, чтобы они потом не сидели в СИЗО и не плакали, понимая, что им грозит реальный срок».

Напомним, правоохранители задержали троих работников Сельцовской городской больницы и 33-летнего жителя Брянска. Весной этого года брянец предложил своей знакомой – программисту Сельцовской больницы за деньги внести ложные данные о вакцинации населения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Кроме того, он договорился с ней о выдаче обратившихся к нему землякам справок о якобы сделанных прививках против COVID-19.

С мая по июль программист, старшая медсестра и оператор ПВЭМ этой больницы внесли в систему ложные данные о проведенной вакцинации нескольких десятков жителей Брянска и области, тем самым повысив риск распространения инфекции. Среди их «клиентов» были и 12 сотрудников брянского предприятия. Известно, что они выдали больше 100 фальшивых справок.

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