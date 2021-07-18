Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 310 жителей региона, выздоровели 382 человека. Зарегистрировали 7 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 50319 человек подтвердили коронавирус, вылечились 45803 жителей области, умерли 679 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 649059. За сутки выполнили 2508 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 110 заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 35 ковид-положительных прибавилось в Брянском районе. 19 новых случаев коронавируса выявили в Жуковском районе, 16 - в Навлинском. Всего коронавирус за сутки зафиксировали в 24 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 июля 2021 года:

— Брянск – 18818 (+110)

— Брянский район – 5514 (+35)

— Дятьковский район – 2147 (+12)

— Карачевский район – 1720 (+4)

— Клинцы – 1609 (+6)

— Стародубский район – 1400 (+9)

— Новозыбков – 1374 (+9)

— Трубчевский район – 1325 (+11)

— Навлинский район – 1233 (+16)

— Выгоничский район – 1201 (+10)

— Жуковский район – 1132 (+19)

— Унечский район – 1041 (+9)

— Брасовский район – 1124

— Комаричский район – 945 (+2)

— Мглинский район – 829 (+1)

— Почепский район – 878 (+11)

— Климовский район – 824 (+3)

— Погарский район – 788 (+4)

— Фокино – 761 (+8)

— Сельцо – 650 (+7)

— Клетнянский район – 687

— Дубровский район – 657 (+12)

— Клинцовский район – 560 (+5)

— Суземский район – 554 (+1)

— Суражский район – 509

— Злынковский район – 495 (+3)

— Гордеевский район – 435 (+1)

— Красногорский район – 356

— Севский район – 363

— Жирятинский район – 179 (+2)

— Рогнединский район – 134

— Иногородние – 77.

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