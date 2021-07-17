Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 311 жителей региона, выздоровели 209 человек. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 50009 человек подтвердили коронавирус, вылечились 45421 жителей области, умерли 672 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 646571. За сутки выполнили 2727 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 115 заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 31 ковид-положительный прибавился в Брянском районе. По 18 новых случаев коронавируса выявили в Дятьковском и Дубровском районах, а также в Новозыбкове. Всего коронавирус за сутки зафиксировали в 26 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 июля 2021 года:

— Брянск – 18708 (+115)

— Брянский район – 5479 (+31)

— Дятьковский район – 2135 (+18)

— Карачевский район – 1716 (+10)

— Клинцы – 1603 (+12)

— Стародубский район – 1391 (+8)

— Новозыбков – 1365 (+18)

— Трубчевский район – 1314 (+10)

— Навлинский район – 1217

— Выгоничский район – 1191 (+5)

— Жуковский район – 1113 (+1)

— Брасовский район – 1124

— Комаричский район – 943 (+2)

— Унечский район – 1032 (+11)

— Мглинский район – 828

— Почепский район – 867 (+11)

— Климовский район – 821 (+2)

— Погарский район – 784 (+7)

— Фокино – 753 (+1)

— Сельцо – 643 (+4)

— Клетнянский район – 687 (+9)

— Дубровский район – 645 (+18)

— Клинцовский район – 555 (+1)

— Суземский район – 553 (+7)

— Суражский район – 509

— Злынковский район – 492 (+2)

— Гордеевский район – 434 (+3)

— Красногорский район – 356 (+3)

— Севский район – 363 (+1)

— Жирятинский район – 177 (+1)

— Рогнединский район – 134

— Иногородние – 77.

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