Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 311 жителей региона, выздоровели 209 человек. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 50009 человек подтвердили коронавирус, вылечились 45421 жителей области, умерли 672 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 646571. За сутки выполнили 2727 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 115 заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 31 ковид-положительный прибавился в Брянском районе. По 18 новых случаев коронавируса выявили в Дятьковском и Дубровском районах, а также в Новозыбкове. Всего коронавирус за сутки зафиксировали в 26 городах и районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 июля 2021 года:
— Брянск – 18708 (+115)
— Брянский район – 5479 (+31)
— Дятьковский район – 2135 (+18)
— Карачевский район – 1716 (+10)
— Клинцы – 1603 (+12)
— Стародубский район – 1391 (+8)
— Новозыбков – 1365 (+18)
— Трубчевский район – 1314 (+10)
— Навлинский район – 1217
— Выгоничский район – 1191 (+5)
— Жуковский район – 1113 (+1)
— Брасовский район – 1124
— Комаричский район – 943 (+2)
— Унечский район – 1032 (+11)
— Мглинский район – 828
— Почепский район – 867 (+11)
— Климовский район – 821 (+2)
— Погарский район – 784 (+7)
— Фокино – 753 (+1)
— Сельцо – 643 (+4)
— Клетнянский район – 687 (+9)
— Дубровский район – 645 (+18)
— Клинцовский район – 555 (+1)
— Суземский район – 553 (+7)
— Суражский район – 509
— Злынковский район – 492 (+2)
— Гордеевский район – 434 (+3)
— Красногорский район – 356 (+3)
— Севский район – 363 (+1)
— Жирятинский район – 177 (+1)
— Рогнединский район – 134
— Иногородние – 77.
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