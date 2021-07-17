Фото: Управление по сохранению культурно-исторического наследия Бярнской области.

В Брянске потребовали восстановить фасад исторического здания на улице Калинина. Дом №101 является объектом культурного наследия регионального значения «Жилой дом с аптекой», сообщают в управлении по сохранению культурного-исторического наследия Брянской области.

На незаконное изменение фасада обратил внимание Александр Городков. Он сделал фотографию изуродованного здания и опубликовал снимок в соцсетях. Сотрудники управления осмотрели памятник архитектуры.

- Был установлен факт проведения ремонтно-строительных работ в отношении фасада объекта – части нежилого помещения, которые изменяют облик объекта в нарушение закона, - говорят в пресс-службе управления. - Данные самовольные изменения фасада объекта нарушают его целостное композиционное построение и исторически сложившуюся цветовую гамму.

От собственников нежилого помещения потребовали вернуть фасаду первоначальный вид. Работы они должны завершить до 31 декабря 2021 года.

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