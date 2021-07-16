В брянской Бежице сняли сцену для фильма Ларисы Садиловой «Огород»

Фото предоставлено "КП" очевидцем. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Утром в пятницу, 16 июля, в Бежицком районе Брянска снимали сцену для нового фильма Ларисы Садиловой «Огород». Об этом «Комсомольской правде» сообщили читатели.

Съемки проходили во дворах, граничащих улицами Комсомольской и Куйбышева. В окрестностях сохранилось много старых деревянных сараев и многоэтажек сталинских времен. Они придают местности особый колорит.

- Проходил утром в тех краях, - рассказывает «КП» Василий. - Увидел съемочную группу и актрису Валентину Теличкину. Снимали одну из сцен у местных сараев. Удивило обилие обслуживающего персонала.

По сценарию героиня Валентины Теличкина - Зоя - живет в Бежице. И регулярно выезжает на свою дачу в Жуковский район.

Съемки в Брянской области стартовали в начале июля. Основные сцены развернулись в поселке Речица Жуковского района. 13 июля съемочная группа дислоцировалась в Сельцо. Там в течение суток снимали сцену в автобусе. Кстати, поучаствовала в процессе и корреспондент «Комсомолки» - в качестве актера массовки. На понедельник, 19-го, запланированы съемки свадьбы в Овстуге.

Завершат снимать в Брянской области 25 июля.

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