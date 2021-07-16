Брянский пловец Илья Бородин готовится к участию в Олимпийских играх в Токио. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянский пловец Илья Бородин 23 июля полетит на Олимпиаду в Токио. Сейчас он находится вместе с другими спортсменами на сборах во Владивостоке, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Илья Бородин выступит на дистанциях 400 и 200 метров в комплексном плавании. Соревнования у пловцов начнутся уже 24 июля. Они пройдут примерно с четырех часов утра по московскому времени.

Брянский пловец на чемпионате Европе в Будапеште уже завоевал золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием с новым юношеским рекордом мира и рекордом России.

В Олимпийских играх примет участие также еще один брянский спортсмен – прыгун в высоту Илья Иванюк. В состав олимпийской команды России вошли 335 спортсменов. Самая молодая участница Олимпиады в Токио - гимнастка Виктория Листунова. Ей 16 лет. А самой опытной, Инессе Меркуловой, – 56. Она занимается конным спортом.

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