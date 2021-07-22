Сенатор Бабаков рассказал, как сделать россиян богатыми

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Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, ученый, экономист, имеющий колоссальный успешный опыт практического применения экономических знаний в бизнесе, рассказал, как он и его единомышленники хотели бы изменить Россию.

– Александр Михайлович, Совет Федерации, конечно, структура политическая, но население больше волнуют проблемы экономического характера. Есть ли у сенаторов предложения по улучшению благосостояния граждан России?

– Группа единомышленников сформировала большой пул экономистов и, на основе их анализа, нам удалось сформулировать целую программу. Уверенно скажу, что сейчас есть предпосылки, чтобы за пять-десять лет увеличить доходы граждан вдвое. При этом мы предлагаем механизм, который позволит оставить цены на основные товары на прежнем уровне – они не вырастут кардинально. У государства достаточно инструментов, чтобы оперативно вмешиваться в экономические процессы.

– Перспектива кажется достаточно популистской. Есть ли за ней расчеты и механизмы реализации?

– Разумеется. Это проверенное во многих странах средство – адресная эмиссия. Говоря простым языком, денежная масса адресно передается низкооплачиваемым гражданам и тем отраслям, которые нуждаются в ней. Строго под контролем государства.

– Можно привести пример, как это работает?

– Если мы проинвестируем в жилищное строительство необходимые средства, если дадим бизнесу долгосрочные целевые кредиты под 1-2%, а людям дадим деньги, которые они смогут накопить, то мы получим решение жилищной проблемы. При этом бизнес, застройщики, получая дешевые кредиты, должны будут гарантировать низкие цены. В результате получаем занятость населения, занятость капитала и уверенность, что человек получит те квадратные метры, на которые рассчитывал.

Это и есть солидарная экономика – экономика, которая объединяет интересы государства, интересы населения, интересы бизнеса. И строится она на конкретных, объективно существующих экономических законах.

Бояться этих решений не надо. Китай идет по этому пути лет пятнадцать, и посмотрите, какой качественный скачок он осуществил. И Китай не изобрел велосипед, точно такие инструменты развития выбрала Германия после войны, а за ней Япония, Южная Корея. Эти решения потребуют жесткой дисциплины, и тогда мы получим десятипроцентный годовой рост экономики на протяжении десяти-пятнадцати лет.

– Вы не раз говорили о справедливом базовом доходе. Идея достаточно популярная, в экономическом измерении понятная. Но есть ли у нее другие стороны?

– Справедливый базовый доход позволяет не только находить подходы к выравниванию доходов. Кроме того, это на многие поколения сформирует понимание, что источником благосостояния является не только труд, но и то, что они живут в стране и защищают интересы страны, которая обладает колоссальными ресурсами. И тут важно соблюсти меру и не предлагать нереалистичных вариантов. Справедливый базовый доход, кроме всего прочего, позволит изменить ситуацию и с пенсиями – увеличить их.