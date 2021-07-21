В Брянске с 19 июля заработали овощные базары

Под овощные базары в Брянске отдали 20 площадок. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с понедельника, 19 июля, заработали сезонные овощные базары. Всего под торговлю отвели 20 мест. Наибольшее число точек – в Бежице, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

На сезонных базарах горожане смогут приобрести картофель и иную плодоовощную продукцию. Торговцами выступают местные сельхозпроизводители и владельцы небольших личных приусадебных участков. Ниже – перечень всех утвержденных площадок:

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН:

— ул. Литейная, около дома №48/126

— ул. М. Гвардии, около дома №71-а

— ул. Почтовая, около дома №120

— ул. Федюнинского, около дома №1

— ул. Дружбы, около дома №1

— ул. Клинцовская, около дома №60

— пересечение ул. Почтовой и ул. К. Либкнехта

— ул. Вокзальная, около дома №150.

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН:

— ул. Пушкина, около дома №67

— ул. Комарова, около дома №61

— ул. Чернышевского (территория, прилегающая к ООО «Арбат»)

— ул. Димитрова, 29-а.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:

— ул. С. Перовской, около дома №48

— ул. Бежицкая, около дома №1-г

— ул. Евдокимова, около дома №3

— пр-т Ст. Димитрова, около дома №57

— ул. Брянского фронта, около дома №10.

ФОКИНСКИЙ РАЙОН:

— пр-т Московский, напротив дома №126

— ул. Б. Хмельницкого, около дома №90

— п. Белые Берега, ул. Ленина, напротив дома №1.

Предполагается, что сезонные базары будут функционировать в городе до середины ноября.

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