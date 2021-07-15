Указ об ограничительных мерах подписал губернатор Брянской области в среду, 14 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Унечском районе ввели карантин по африканской чуме свиней. Выявили два эпизоотических очага. Их обнаружили в селе Старая Гута и деревне Коржовка. Территорию в радиусе пяти километров от границ этих населенных пунктов признали эпизоотической. Прилегающую к угрожаемой зоне территорию радиусом 10 километров от границ угрожаемой зоны признали зоной наблюдения, сообщают в Управлении ветеринарии Брянской области.

Указ об ограничительных мерах подписал губернатор Брянской области в среду, 14 июля. Внутри очагов ввели строгий карантин. Там запретили въезд и выезд транспортных средств. А также - перемещение и перегруппировку свиней, ввоз и вывоз животных, их убой. Под запрет попал и вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма.

В зону наблюдения нельзя ввозить свиней для воспроизводства, для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и классической чумы свиней, не ранее 30 календарных дней до дня ввоза на территорию зоны наблюдения. Также запретили реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления.

Под строгим запретом и сельскохозяйственные ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные с передвижением, перемещением и скоплением свиней.

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