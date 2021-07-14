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Общество14 июля 2021 20:19

Брянские педагоги 1 сентября получат доплату за кураторство студенческих групп

5 тысяч выплатят руководителям групп техникумов, колледжей и училищ
Надежда ПЕТРУНИНА
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1 сентября 800 брянских педагогов получат доплату в размере 5 тысяч рублей за кураторство студенческих групп.

1 сентября 800 брянских педагогов получат доплату в размере 5 тысяч рублей за кураторство студенческих групп.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

1 сентября 800 брянских педагогов получат доплату в размере 5 тысяч рублей за кураторство студенческих групп. Это - руководители групп техникумов, колледжей и училищ. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Михаил Мишустин.

В 2020 году педагоги общеобразовательных школ начали получать подобные доплаты за классное руководство. О необходимости поддержки специалистов среднего профессионального образования в апрельском послании Федеральному Собранию говорил президент Владимир Путин.

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