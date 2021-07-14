«Ростелеком» предложил выгодный летний тариф для жителей Брянщины

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» предложил брянцам воспользоваться пакетным предложением «Технологии контроля» для подключения услуг «Домашний интернет» и «Видеонаблюдение» на специальных условиях. В рамках акции интернет для пользователя обойдется почти на 20 % дешевле по сравнению с базовым тарифом, а сервис «Видеонаблюдение» предоставляется в подарок на срок до двух лет. При этом стоимость видеокамеры в рассрочку уже входит в ежемесячный платеж. Предложение действует для жителей многоквартирных домов всего региона. Принять участие в акции и подключить услуги можно до конца июля 2021 года.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Мы заботимся о наших клиентах, поэтому в период отпусков и активного дачного сезона разработали уникальный тариф для жителей Брянщины. “Технологии контроля” – это удобное решение, которое выгодно прежде всего для тех, кто много времени проводит вне дома и переживает за сохранность своего имущества. Интересным, думаю, будет предложение и для родителей, ведь дети очень часто остаются дома одни во время летних каникул. При помощи смартфона с доступом в интернет пользователь в любое время и в любом месте может присмотреть за ребенком и даже связаться с ним с использованием функции Push-to-talk».

Сергей Петров, клиент «Ростелекома»:

«Мы совсем недавно переехали от родителей в свою квартиру. Конечно, сразу стали решать вопрос с интернетом. Раньше уже пользовались услугами “Ростелекома”, поэтому в первую очередь рассмотрели все возможные варианты у этого провайдера. Консультант на горячей линии рассказал про акцию и предложил пакетное решение по выгодной цене. Привлекло то, что за сам облачный сервис платить не нужно. Удобной посчитали также постепенную выплату стоимости камеры, которая включена в ежемесячные платежи за услуги. Теперь нам с женой спокойнее в поездках на дачу или в командировках. Ведь в любой момент на экране телефона можно увидеть, все ли в порядке дома».

Услуга «Видеонаблюдение» включает облачный сервис видеонаблюдения и видеокамеру. При этом последнюю клиент может выбрать для использования как внутри помещения, так и на улице в зависимости от потребности. В приложении пользователь может настроить получение уведомлений о движении или звуке и просматривать видео в режиме онлайн, используя функцию передачи голоса при необходимости. Видеоархив хранится в защищенном облаке «Ростелекома» до 30 дней в зависимости от выбранного тарифа с возможностью выгрузки и сохранения клипов. Подробности акции и условия подключения можно узнать на сайте «Ростелекома», а также по телефону горячей линии 8 800 100 0 800.