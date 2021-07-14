Снять финансовое бремя: Как в Брянской области работают над поручением по бесплатной догазификации

Уровень газификайии в Брянской области достиг отметки в 87,28%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В начале мая в своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить бесплатное подведение газа до границ земельных участков россиян. Работу до 2023 года должны провести Правительство РФ совместно с региональными органами исполнительной власти и газораспределительными организациями. «Комсомолка» узнала, как обстоят дела с реализацией масштабного проекта в Брянской области.

Показатели – выше общероссийских

Для реализации поставленных главой государства задач в регионе сформировали собственный Штаб по газификации. В его состав вошли представители государственных органов исполнительной власти региона, председатель совета муниципальных образований, представители газоснабжающих и газораспределительных организаций, муниципальных образований, энергетики, дорожники.

По состоянию на 1 января 2021 года, уровень газификации природным газом Брянской области составил 87,28 процента. В городах и поселках городского типа эта цифра значительно выше – 96,98 процента. В сельской местности показатель пока скуднее – 65,86 процента. Тем не менее, в целом уровень газификации региона высокий, ведь по стране этот показатель равен 71 проценту.

– Правительство России устанавливает критерии и разрабатывает нормативные документы социальной газификации, а правительство Брянской области совместно с муниципальными органами исполнительной власти и газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение Брянск» формирует план догазификации домовладений граждан Брянской области, расположенных на расстоянии до 200 метров от существующих внутрипоселковых газопроводов, – комментируют в облдепартаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Этот план рассчитан до 2023 года. Сейчас в него включают домовладения с потреблением газа до 7 кубических метров в час и площадью до 300 квадратных метров – при наличии соответствующей заявки собственника.

Почти даром

К работам по подводке газа АО «Газпром газораспределение Брянск» планирует приступить уже в 2021-м. С населения не будут взимать плату за подводку газа до границ их земельных участков. Брянцам останется лишь оплатить подводку газа в границах их земельных участков и приобрести газоиспользующее оборудование.

– Правительство РФ в настоящее время готовит изменения в методику расчетов стоимости подводки газа в границах земельных участков граждан, – отмечает замдиректора департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области Максим Гришков. – Преследуемых целей две. Это унификация проектной документации и снижение издержек граждан на строительство.

В Брянской области уже завершили инвентаризацию населенных пунктов, которые попали в программу по догазификации до 2023 года. Позже график проведения работ утвердит региональный штаб – по итогам приемки заявлений граждан. Их можно оставить во всех администрациях сельских поселений, районных администрациях, районных филиалах АО «Газпром газораспределение Брянск». А также онлайн, на сайте компании и муниципальных образований Брянской области.

– В скором времени сбор заявок на газификацию станет возможен в стенах многофункциональных центров (МФЦ) и через Единый портал государственных услуг, – отмечают в департаменте ТЭК и ЖКХ Брянской области.

Кстати, в регионе уже сформированы и начали работу мобильные пункты приема предварительных заявок на догазификацию.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Адреса и график работы стационарных и мобильных пунктов размещены на сайтах райадминистраций Брянской области и в местных газетах. Ниже – перечень административных стационарных пунктов приема предварительных заявок от граждан в Брянске:

Бежицкий район:

– здание районной администрации: ул. Комсомольская, д. 15, каб. №3, т. 40-10-11;

– здание поселковой администрации – р.п. Радица-Крыловка, ул. Ленина, д. 2б, т. 28-41-12.

Володарский район:

– здание районной администрации: пер. Волгоградский, д. 1, каб. №15, т. 26-40-31;

– здание поселковой администрации: р.п. Большое Полпино, ул. Центральная, д. 70, каб. №1, т. 73-27-37.

Советский район:

– здание районной администрации: ул. Карла Маркса, д. 10, каб. №207, т. 30-68-61.

Фокинский район:

– здание районной администрации: ул. Челюскинцев, д. 4, каб. №24, т. 63-13-74;

– здание поселковой администрации: р.п. Белые Берега, ул. Вокзальная, д. 12, т. 71-43-11.

ЦИФРЫ

262 – столько в Брянской области создано стационарных пунктов приема заявок от граждан по состоянию на сегодняшний день.

40 – столько сегодня функционирует мобильных пунктов.

601 – столько заявок подано на 8 июля 2021 года.

В ТЕМУ

Правительством Брянской области в рамках мероприятий государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» предусмотрена поддержка малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, в том числе и по газификации личных домовладений. Размер помощи составит 3000 рублей.

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