«Личный кабинет клиента»: еще удобнее, еще полезнее! ООО «Газпром энергосбыт Брянск» предлагает сервис дистанционного обслуживания

Фото: ООО «Газпром энергосбыт Брянск».

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Брянской области ООО «Газпром энергосбыт Брянск» предлагает потребителям сервис удаленной работы с лицевым счетом «Личный кабинет клиента», который позволяет экономить наиболее ценный ресурс – время.

Расширенный функционал превращает личный кабинет филиала «Брянскэнергосбыт» в масштабную цифровую платформу, которая стала виртуальным аналогом клиентского офиса.

В «Личном кабинете клиента» для физических лиц потребители могут получить в электронном виде более 15 видов услуг. Он аккумулирует практически все услуги компании в защищенном виртуальном пространстве. Такой функционал сервиса обеспечивает потребителям полноценное удаленное взаимодействие с поставщиком электроэнергии и позволяет исключить необходимость посещения центров обслуживания. Это не только экономит личное время клиентов, но и позволяет избежать лишних социальных контактов, что особенно актуально в нынешней непростой эпидемиологической ситуации.

Сервис доступен клиентам ООО «Газпром энергосбыт Брянск» после регистрации и предоставляет следующие возможности:

Процесс взаимодействия при подаче заявления в электронном виде реализован в формате подачи заявлений на портале «Госуслуги»: последовательно заполняются формы с приложением необходимых документов в электронном виде. Все обращения регистрируются, ответы на них формируются в сроки от 3 до 30 дней, в зависимости от сложности вопроса.

«Личный кабинет клиента» доступен и в мобильном формате. Приложение работает со смартфонами на базе операционных систем Android и iOS.

Фото: QR-код "Личного кабинета клиента".

Фото: ООО «Газпром энергосбыт Брянск».