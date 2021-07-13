Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 325 жителей региона, выздоровели 115 человек. Зарегистрировали 6 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 48731 человека подтвердили коронавирус, вылечились 44439 жителей области, умерли 640 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 636536. За сутки выполнили 0 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 129 заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 51 ковид-положительного выявили в Брянском районе, 13 – в Трубчевском районе, по 12 – в Клетнянском районе и Новозыбкове. В Клинцах прибавилось еще 10 новых случаев заболевание короновирусом. В Стародубском районе-9, в Мглинском районе и Почепском районе – по 8. Всего инфекцию «всплыла» за сутки в 26 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 июля 2021 года:
— Брянск – 18181 (+129)
— Брянский район – 5337 (+51)
— Дятьковский район – 2082 (+4)
— Карачевский район – 1672 (+2)
— Клинцы – 1548 (+10)
— Стародубский район – 1364 (+9)
— Новозыбков – 1334 (+12)
— Трубчевский район – 1287 (+13)
— Навлинский район – 1191 (+2)
— Выгоничский район – 1166 (+5)
— Жуковский район – 1093 (+12)
— Брасовский район – 1079
— Комаричский район – 928 (+4)
— Унечский район – 1007 (+4)
— Мглинский район – 813 (+8)
— Почепский район – 837 (+6)
— Климовский район – 802 (+5)
— Погарский район – 777 (+7)
— Фокино – 730
— Сельцо – 633 (+4)
— Клетнянский район – 660 (+14)
— Дубровский район – 620 (+3)
— Клинцовский район – 553 (+2)
— Суземский район – 541(+3)
— Суражский район – 493
— Злынковский район – 486 (+2)
— Гордеевский район – 427 (+6)
— Красногорский район – 352
— Севский район – 353 (+1)
— Жирятинский район – 176 (+5)
— Рогнединский район – 133
— Иногородние – 76(+2)
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