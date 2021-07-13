Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 325 жителей региона, выздоровели 115 человек. Зарегистрировали 6 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 48731 человека подтвердили коронавирус, вылечились 44439 жителей области, умерли 640 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 636536. За сутки выполнили 0 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 129 заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 51 ковид-положительного выявили в Брянском районе, 13 – в Трубчевском районе, по 12 – в Клетнянском районе и Новозыбкове. В Клинцах прибавилось еще 10 новых случаев заболевание короновирусом. В Стародубском районе-9, в Мглинском районе и Почепском районе – по 8. Всего инфекцию «всплыла» за сутки в 26 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 июля 2021 года:

— Брянск – 18181 (+129)

— Брянский район – 5337 (+51)

— Дятьковский район – 2082 (+4)

— Карачевский район – 1672 (+2)

— Клинцы – 1548 (+10)

— Стародубский район – 1364 (+9)

— Новозыбков – 1334 (+12)

— Трубчевский район – 1287 (+13)

— Навлинский район – 1191 (+2)

— Выгоничский район – 1166 (+5)

— Жуковский район – 1093 (+12)

— Брасовский район – 1079

— Комаричский район – 928 (+4)

— Унечский район – 1007 (+4)

— Мглинский район – 813 (+8)

— Почепский район – 837 (+6)

— Климовский район – 802 (+5)

— Погарский район – 777 (+7)

— Фокино – 730

— Сельцо – 633 (+4)

— Клетнянский район – 660 (+14)

— Дубровский район – 620 (+3)

— Клинцовский район – 553 (+2)

— Суземский район – 541(+3)

— Суражский район – 493

— Злынковский район – 486 (+2)

— Гордеевский район – 427 (+6)

— Красногорский район – 352

— Севский район – 353 (+1)

— Жирятинский район – 176 (+5)

— Рогнединский район – 133

— Иногородние – 76(+2)

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