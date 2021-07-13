В ДТП в Унечском районе 13-летний подросток погиб во время гонок на мопедах

Подростки ехали на мопедах, принадлежащих их родителям. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Появились подробности ДТП в Унечском районе, в котором погиб 13-летний пассажир мопеда. Несколько подростков на двух мопедах ехали купаться на озеро. Они пытались обогнать друг друга, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. Прав у ребят не было.

- Все трое несовершеннолетних передвигались на мопеде без мотошлемов и средств защитной экипировки, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Установили, что подростки ехали на мототранспортных средствах принадлежащих их родителям. Мопедами воспользовались без их разрешения.

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Автоавария произошла 11 июля около 16.10 на третьем километре автодороги Брянск-Новозыбков-Гаськово. 14-летний подросток, перевозил на мопеде «Мотолэнд» еще двух несовершеннолетних пассажиров 13 и 15 лет. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при выезде со второстепенной дороги, он не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста» под управлением 33-летнего водителя, двигавшегося по главной дороге. По этой причине произошло столкновение.

В ДТП погиб 13- летний пассажир мопеда «Мотолэнд», которого перевозили на бензобаке. Сам же 14-летний водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа, перелом левой лучевой кости со смещением, ушиб волосистой части головы, ссадины конечностей. Его госпитализировали.

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