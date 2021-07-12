Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 328 жителей региона, выздоровели 114 человек. Как и днем ранее, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 48406 человек подтвердили коронавирус, вылечились 44324 жителей области, умерли 634 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 635545. За сутки выполнили 2586 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 107 заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 44 новых ковид-положительных выявили в Брянском районе, 22 – в Клинцах, по 18 – в Дятьковском и Брасовском районах, по 14 – в Жуковском и Унечском. По 12 заболевших прибавилось в Трубчевском районе и Новозыбкове, 11 – в Погарском районе, по 10 – в Карачевском и Клетнянском. Всего инфекцию «всплыла» за сутки в 20 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 июля 2021 года:

— Брянск – 18052 (+107)

— Брянский район – 5286 (+44)

— Дятьковский район – 2078 (+18)

— Карачевский район – 1670 (+10)

— Клинцы – 1538 (+22)

— Стародубский район – 1355 (+6)

— Новозыбков – 1322 (+12)

— Трубчевский район –1274 (+12)

— Навлинский район – 1189 (+9)

— Выгоничский район – 1161 (+6)

— Жуковский район – 1081 (+14)

— Брасовский район – 1079 (+18)

— Комаричский район – 924 (+2)

— Унечский район – 1003 (+14)

— Мглинский район – 805

— Почепский район – 831 (+7)

— Климовский район – 797

— Погарский район – 770 (+11)

— Фокино – 730

— Сельцо – 629 (+3)

— Клетнянский район – 646 (+10)

— Дубровский район – 617 (+2)

— Клинцовский район – 551 (+1)

— Суземский район – 538

— Суражский район – 493

— Злынковский район – 484

— Гордеевский район – 421

— Красногорский район – 352

— Севский район – 352

— Жирятинский район – 171

— Рогнединский район – 133

— Иногородние – 74.

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