Большинство пассажиров общественного транспорта пренебрегает соблюдением масочного режима. Фото: Марина АНТОНОВА

Переполненный транспорт может стать рассадником коронавируса в Брянске. В часы пик в городе переполнены и автобусы, и маршрутки. Горожан неоднократно призывали соблюдать все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Решением оперативного штаба ограничили наполняемость кафе и ресторанов, спортивных и культурных учреждений, закрыты фуд-корты.

А вот в общественном транспорте количество людей контролировать гораздо труднее. К тому же большинство пассажиров пренебрегает соблюдением масочного режима. Люди едут в транспорте без масок.

В Бярнске ездят переполненные автобусы. Но еще большую опасность несут такие же маршрутки, в которых зачастую нельзя открыть даже форточки. Социальную дистанцию в тесных салонах маршруток не соблюдают, маски не надевают. Порой и в автобусах душно, так как некоторые водители не включают кондиционеры.

Кстати, с 16 июля отменят пять маршруток:№10, №28, №38, №88 и №47. Их заменят муниципальным транспортом. . Горожанам пообещали, что неудобств с передвижение по городу не будет.

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