В фотоловушку «Брянского леса» угодила семья краснокнижных барсуков

Фото: заповедник "Брянский лес".

В «Брянском лесу» сфотографировали семью краснокнижных барсуков. Данные фотоловушек обнародовали сотрудники заповедника 9 июля.

В объектив попала взрослая особь с тремя детенышами.

- В «Брянском лесу» все чаще в фотоловушки попадают родители с детьми, - констатируют в заповеднике. - Подрастает новое поколение обитателей заповедного леса.

Помимо животного, занесенного в Красную книгу Брянской области, фотоловушки запечатлели лосиху с двойней и семейство дикого кабана.

- Наблюдать за жизнью леса с помощью фотоловушек - это и просто интересное занятие, и важное для научных исследований дело, - добавили в «Брянском лесу».

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