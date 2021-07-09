Маньяку из почепской деревни Кожемяки грозит пожизненное заключение

Фото: личная страница обвиняемого в соцсетях.

Вплоть до пожизненного лишения свободы грозит 35-летнему насильнику из почепской деревни Кожемяки, который до смерти замучил девушку. Расследование уголовного дела завершено, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Мужчине инкриминируют совершение насильственных действий сексуального характера и убийство.

Из материалов уголовного дела следует, что преступление брянец совершил в ночь с 20 на 21 ноября, празднуя свой день рождения. Тогда мужчина и его гости распивали спиртное в гараже обвиняемого по улице Мира. Позже насильник остался с жертвой наедине.

– С целью подавления сопротивления фигурант нанес знакомой 18-летней местной жительнице множественные удары в область головы, тела и конечностей, – рассказывают в Следственном комитете. – После этого он совершил с девушкой действия сексуального характера против ее воли.

Потерпевшей своевременно оказали медицинскую помощь – провели две операции. Однако спасти ее не удалось.

– Обвиняемый содержится под стражей, – уточняют в СУ СКР по региону. – Собранные доказательства по делу признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения по делу и направлению его в суд.

Напомним, почепской трагедии посвятили программу «Мужское и женское» на Первом канале. Она вышла в эфир 7 декабря.

Также жители деревни Кожемяки писали коллективное обращение к президенту, в котором просили дать садисту пожизненное заключение.

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