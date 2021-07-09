Профсоюзная организация Брянскэнерго поздравила многодетных энергетиков с Днем семьи, любви и верности

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

Первичная профсоюзная организация филиала «Россети Центр Брянскэнерго» ко Дню семью, любви и верности оказала материальную помощь многодетным сотрудникам - членам профсоюза. Ее получили 45 человек. В их семьях воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет включительно, либо обучающиеся по очной форме до достижения 23 лет.

Являясь социально ориентированным предприятием, Брянскэнерго заботится о своих сотрудниках. Особенная поддержка оказывается тем, в чьих семьях трое и более детей. Кроме выплат от профсоюза, в соответствии с коллективным договором, действующим в Россети Центр, им предоставляется ежемесячная доплата на каждого ребенка. Ее получают 60 многодетных энергетиков. Кроме того, в соответствие с этим документом, разовые выплаты полагаются сотрудникам, впервые вступившим в брак: в этом году 7 работников создали семьи. Также материальная помощь оказывается энергетикам при рождении детей: в 2021 году на свет в семьях сотрудников появилось 18 малышей.