В Брянской области закончилась вакцина от коронавируса

В Брянской области в четверг, 8 июля, закончилась вакцина от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Брянской области в четверг, 8 июля, закончилась вакцина от коронавируса. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Брянской области.

- В регионе своевременно формируются заявки на поставку вакцины, - говорят в оперштабе. - В настоящий момент проходит запись на вакцинацию, а также формируется список ожидания. Как только очередная партия вакцины поступит в регион, медицинские учреждения начнут приглашать жителей области для вакцинации.

За семь дней прививку от ковида сделали 34004 брянца. Последняя партия препарата "Спутник V" в количестве больше 43 тысяч доз поступила в регион 1 июля.

Вместе с тем брянцы столкнулись с нехваткой других российских вакцин - "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Власти обещали записывать тех, кто нуждается в препаратах в листы ожидания. Но пока простые жители сообщают, что привиться альтернативными вакцинами, не получается.

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