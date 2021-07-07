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Общество7 июля 2021 20:43

В Тешеничах Брянского района хозяева домов самовольно захватили пруд

Их заставят снести ограждения и выплатить штраф
Надежда ПЕТРУНИНА
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В деревни Тешеничи Брянского района владельцы домов самовольно захватили пруд на Малой Речке. Фото: Брянский департамент экологии и природных ресурсов.

В деревни Тешеничи Брянского района владельцы домов самовольно захватили пруд на Малой Речке. Фото: Брянский департамент экологии и природных ресурсов.

В деревни Тешеничи Брянского района владельцы домов самовольно захватили пруд на Малой Речке. Они установили ограждения нам его берегу, тем самым преградили дорогу к водоему другим местным жителям. Об этом в среду, 7 июля, сообщили в региональном департаменте экологии и природных ресурсов.

По закону пруд и его береговая полоса относятся к объектам общего пользования. Владельцев участков заставят снести незаконные ограждения и выплатить штраф.

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