В брянском Стародубе на кладбище работала эпиграфическая экспедиция

Для расшифровки эпитафий участники экспедиции использовали обычную пену для бритья. Фото: vk.com, скриншот видео.

В Брянском Стародубе ученые завершили исследование еврейского кладбища.. Полевая экспедиция работала здесь три года назад – в 2018 году. Результатом исследований стал каталог еврейского кладбища и описание погоста. Здесь нашли больше 790 надгробий и их фрагментов, 80 процентов из которых расположены в его центральной и южной частях. Они датируются 1870 – 1920 годами. Геодезисты составили карту, где обозначили местонахождение каждой могилы. Материалы обрабатывали около трех лет. Исследование вели несколько дней два отряда из 16 человек. Они разделялись на две группы: одна расшифровывала надгробные надписи, эпитафии, затем изучала их, а вторая – фотографировала сами памятники.

Для расшифровки эпитафий участники экспедиции использовали обычную пену для бритья. Ее наносили на надгробье, после чего проявлялась надпись. В те времена обычно указывали имя захороненного, имя его отца и дату смерти. Фамилии стали наносить после отмены Крепостного права. Кстати на кладбище в Стародубе надгробий с фамилиями умерших нашли гораздо больше. Это говорит о том, что данное захоронение было не совсем давнишнее.

Самый ранний из обнаруженных памятников датируется 1847 годом. Последнее захоронение сделали в 2011 году.

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