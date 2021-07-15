Брянскую судью Раду Приходько восстановили в должности

Судью из Карачевского района Раду Приходько восстановили в должности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судью из Карачевского района Раду Приходько восстановили в должности. Ее лишили мантии из-за систематической волокиты и нарушение процессуальных сроков. Как выявили ее коллеги, в декабре прошлого года у нее накопилось больше 80 дел с просрочкой на несколько месяцев. По 15 делам не было решений, по 67 делам – протоколов судебных заседаний. На медлительность судьи также жаловались и участники судебных процессов. В результате все это привело к тому, что квалификационная коллегия судей Брянской области лишила ее полномочий, сообщает портал «Право.Ru».

Судья данное решение обжаловала в Высшую квалификационную коллегию судей России. Свою медлительность в работе Рада Приходько объяснила высокой нагрузкой в связи с коронавирусными ограничениями и ее собственным заболеванием. А еще в качестве аргумента она предъявила положительную характеристику, отсутствие взысканий и высокие моральные качества.

Однако, председатель региональной квалификационной коллегии Алексей Тумаков заявил, что Рада Приходько «просто не способна организовать свою работу должным образом, ведь нагрузка у нее была не выше, чем у коллег – но у тех таких проблем не возникало, несмотря на схожие трудности с постоянной «текучкой» помощников и секретарей». Он попросил Высшую квалификационную коллегию судей не отменять решение о наказании Рады Приходько, так как из-за волокиты «страдают люди – и правосудие».

Все же столичные судьи приняли иное решение. Раде Приходько заменили лишение полномочий на предупреждение. Ее восстановят в должности федерального судьи.

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