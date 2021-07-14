В Брянске водителей автобусов обязали следить за температурой в салонах

Жители Брянска заметили, что в салонах автобусов, оборудованных климатической техникой, в жаркую погоду включили кондиционеры. Фото: "брянский автобус".

Жители Брянска заметили, что в салонах автобусов, оборудованных климатической техникой, в жаркую погоду включили кондиционеры.

- Второй день езжу на работу на автобусе №27 с включенным кондиционером, - говорит жительница Фокинского района Брянска. - До этого его не включали.

Раньше горожане жаловались на отключенные кондиционеры в городских автобусах. Водители это объясняли тем, что работающие кондиционеры требуют дополни тельного топлива - два литра в час. А бензина и так не хватает.

В группе «Брянский автобус» в соцсетях провели опрос: «Улучшилась ли ситуация с работой кондиционеров в автобусах». 44, 86 процентов ответили «да», 55,14 процентов сказали «нет».

- Все водители автобусов с кондиционерами предупреждены о том, что система кондиционирования в такую погоду должна работать в салоне, - говорят в отделе по транспорту. - Пожаловаться на неработающий кондиционер в салоне транспортного средства вы можете непосредственно перевозчику или в Управление Роспотребнадзора по Брянской области.

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