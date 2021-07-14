В брянском Новозыбкове отремонтируют школу искусств имени Кобзона

В брянском Новозыбкове в детской школе искусств имени Кобзона подрядчик выполнил отделку актового зала. Департамент культуры Брянской области.

В брянском Новозыбкове в детской школе искусств имени Кобзона подрядчик выполнил отделку актового зала. Полностью отремонтировать объект планируют до конца июля. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Строители переделали освещение в помещении и потолок. Выровняли стены, заменили окна и кресла, уложили на пол ламинат.

В текущем году в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» на капитальный ремонт школ искусств в Новозыбкове и Унече и реконструкцию Детская школы искусств № 3 имени Георгия Свиридова» в Брянске из федерального, областного и муниципальных бюджетов выделили почти 90 миллионов рублей.

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