В брянских лесах с 8 июля по 5 сентября ввели особый противопожарный режим

Нарушителям режима грозят штрафы.

В лесах Брянской области с 8 июля ввели особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписали в областном правительстве. Он будет действовать до 5 сентября.

- В период действия особого противопожарного режима в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев, включая сжигание твердых коммунальных отходов, - говорят в пресс-службе управления лесами Брянской области.

За нарушение режима нарушителям грозят штрафы. Гражданам - от четырех до пяти тысяч рублей, должностным лицам - от 20 до 40 тысяч рублей, организациям - от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

На этот период лесные инспекторы усилят патрулирование брянских лесов.

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