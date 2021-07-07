В брянской Дубровке и Сельцо капитально отремонтируют стадионы

На стадионе в поселке Дубровка ремонтируют футбольное поле с легкоатлетическими беговыми дорожками. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В брянской Дубровке и Сельцо Брянской области отремонтируют стадионы. На проведение капитального ремонта сельцовского стадиона «Сокол» выделили больше 41 миллиона рублей.

На спортивном объекте сделают новую беговую дорожку с современным прорезиненным покрытием. Также оборудуют волейбольную площадку и дополнительное тренировочное футбольное поле с искусственным покрытием, установят освещение. Здесь уже отремонтировали трибуны и подтрибунные помещения.

На проведение капитального ремонта сельцовского стадиона «Сокол» выделили больше 41 миллиона рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На стадионе в поселке Дубровка ремонтируют футбольное поле с легкоатлетическими беговыми дорожками. На эти цели выделили 33,5 миллиона рублей.

На объекте сейчас готовят почву для устройства газона. Здесь сделают беговые дорожки со специальным покрытием. Устройство покрытия организуют и вокруг футбольного поля. На стадионе оборудуют тротуары и проезды, установят трибуны, сделают освещение. В настоящее время здесь провели все демонтажные работы, произвели выемку грунта, устраивают песчаную подготовку под беговые дорожки.

Всего в районах области в этом году планируют отремонтировать 11 стадионов, сообщают в пресс-службе регионального правительства. Стадионы в Сельцо и Дубровке станут единственными в регионе, где оставят натуральное покрытие, по настоятельному требованию жителей. Остальные 9 стадионов будут покрыты искусственным.

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