В брянской Дубровке и Сельцо капитально отремонтируют стадионы

На стадионе в поселке Дубровка ремонтируют футбольное поле с легкоатлетическими беговыми дорожками.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В брянской Дубровке и Сельцо Брянской области отремонтируют стадионы. На проведение капитального ремонта сельцовского стадиона «Сокол» выделили больше 41 миллиона рублей.
На спортивном объекте сделают новую беговую дорожку с современным прорезиненным покрытием. Также оборудуют волейбольную площадку и дополнительное тренировочное футбольное поле с искусственным покрытием, установят освещение. Здесь уже отремонтировали трибуны и подтрибунные помещения.
На проведение капитального ремонта сельцовского стадиона «Сокол» выделили больше 41 миллиона рублей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
На стадионе в поселке Дубровка ремонтируют футбольное поле с легкоатлетическими беговыми дорожками. На эти цели выделили 33,5 миллиона рублей.
На объекте сейчас готовят почву для устройства газона. Здесь сделают беговые дорожки со специальным покрытием. Устройство покрытия организуют и вокруг футбольного поля. На стадионе оборудуют тротуары и проезды, установят трибуны, сделают освещение. В настоящее время здесь провели все демонтажные работы, произвели выемку грунта, устраивают песчаную подготовку под беговые дорожки.
Всего в районах области в этом году планируют отремонтировать 11 стадионов, сообщают в пресс-службе регионального правительства. Стадионы в Сельцо и Дубровке станут единственными в регионе, где оставят натуральное покрытие, по настоятельному требованию жителей. Остальные 9 стадионов будут покрыты искусственным.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».