В Брянском районе спасли сбитого на трассе котенка

Фото: кадр видео, опубликованного в сообществе "Типичный Брянск" в vk.com.

Под Брянском на трассе спасли от ненеминуемой смерти котенка. Его сбил водитель иномарки и скрылся. А на помощь животному пришел другой автомобилист, проезжавший мимо. Эту историю рассказали в социальных сетях 6 июля.

Случай произошел на гомельской трассе в Брянском районе около восьми часов утра.

Видеоролик наезда на котенка опубликовали в соцсетях очевидцы. Видно, как кроха вылетает из-под иномарки. Инцидент активно обсуждали пользователи в комментариях.

Позже стало известно, что пострадавшее животное приютил другой автомобилист. А назвали котенка Тишей.

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