Директора Брянского техникума питания и торговли обвиняют в получении взяток

Директора Брянского техникума питания и торговли обвиняют в злоупотреблении своими должностными полномочиями и получении взяток. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

Директора Брянского техникума питания и торговли обвиняют в злоупотреблении своими должностными полномочиями и получении взяток. Во время следствия установили, что с января 2019 года по июнь 2021 года обвиняемая использовала свое служебное положение и способствовала осуществлению стимулирующих выплат сотрудникам. При этом между ними имелась договоренность.

После она эти деньги получала в качестве взяток, а за это обещала дальнейшее покровительство по службе. Таким образом, женщина получила взятки на сумму не меньше 371 тысячи рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области.

- Обвиняемой суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Расследование продолжается.

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