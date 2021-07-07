Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 325 жителей региона, выздоровели 167 человек. Зарегистрировали 7 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 46766 человек подтвердили коронавирус, вылечился 43381 житель области, умерли 585 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 624,8 тысячи. За сутки не выполнили ни одного ПЦР-теста.

В Брянске зафиксировали 101 нового заболевшего. Это самый большой суточный прирост. В Карачевском районе инфекцию выявили у 33 человек, в Брянском – у 30, в Стародубском – у 18, в Трубчевском – у 17. Всего коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 26 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 июля 2021 года:

— Брянск – 17431 (+101)

— Брянский район – 5170 (+30)

— Дятьковский район – 1973 (+1)

— Карачевский район – 1612 (+33)

— Клинцы – 1470 (+13)

— Стародубский район – 1309 (+18)

— Новозыбков – 1284 (+18)

— Трубчевский район – 1236 (+17)

— Навлинский район – 1119 (+9)

— Выгоничский район – 1110 (+5)

— Жуковский район – 1047 (+4)

— Брасовский район – 1024 (+9)

— Комаричский район – 919 (+6)

— Унечский район – 951 (+16)

— Мглинский район – 797 (+1)

— Почепский район – 798 (+7)

— Климовский район – 776 (+2)

— Погарский район – 730 (+4)

— Фокино – 705

— Сельцо – 614

— Клетнянский район – 616 (+6)

— Дубровский район – 606 (+10)

— Клинцовский район – 545 (+4)

— Суземский район – 507

— Суражский район – 475 (+1)

— Злынковский район – 467 (+5)

— Гордеевский район – 419

— Красногорский район – 344

— Севский район – 349 (+2)

— Жирятинский район – 162 (+1)

— Рогнединский район – 130 (+2)

— Иногородние – 71.

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