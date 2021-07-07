Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 325 жителей региона, выздоровели 167 человек. Зарегистрировали 7 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 46766 человек подтвердили коронавирус, вылечился 43381 житель области, умерли 585 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 624,8 тысячи. За сутки не выполнили ни одного ПЦР-теста.
В Брянске зафиксировали 101 нового заболевшего. Это самый большой суточный прирост. В Карачевском районе инфекцию выявили у 33 человек, в Брянском – у 30, в Стародубском – у 18, в Трубчевском – у 17. Всего коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 26 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 июля 2021 года:
— Брянск – 17431 (+101)
— Брянский район – 5170 (+30)
— Дятьковский район – 1973 (+1)
— Карачевский район – 1612 (+33)
— Клинцы – 1470 (+13)
— Стародубский район – 1309 (+18)
— Новозыбков – 1284 (+18)
— Трубчевский район – 1236 (+17)
— Навлинский район – 1119 (+9)
— Выгоничский район – 1110 (+5)
— Жуковский район – 1047 (+4)
— Брасовский район – 1024 (+9)
— Комаричский район – 919 (+6)
— Унечский район – 951 (+16)
— Мглинский район – 797 (+1)
— Почепский район – 798 (+7)
— Климовский район – 776 (+2)
— Погарский район – 730 (+4)
— Фокино – 705
— Сельцо – 614
— Клетнянский район – 616 (+6)
— Дубровский район – 606 (+10)
— Клинцовский район – 545 (+4)
— Суземский район – 507
— Суражский район – 475 (+1)
— Злынковский район – 467 (+5)
— Гордеевский район – 419
— Красногорский район – 344
— Севский район – 349 (+2)
— Жирятинский район – 162 (+1)
— Рогнединский район – 130 (+2)
— Иногородние – 71.
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