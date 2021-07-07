От Брянской области кандидатом в Госдуму партия «Новые люди» выдвинула предпринимателя и альпиниста

4 июля в Москве прошел федеральный съезд партии «Новые люди».

4 июля в Москве прошел федеральный съезд партии «Новые люди». На нем был одобрен список кандидатов для участия в выборах в ГД РФ восьмого созыва. В федеральной части списка - основатель партии Алексей Нечаев и «народный мэр» Сардана Авксентьева.

«Народный мэр» Сардана Авксентьева стала кандидатом в Госдуму.

- В прошлом году нам удалось сформировать свои фракции в парламентах четырех областей: в Новосибирской, Калужской, Костромской и Рязанской. В этом году мы идем в Госдуму. За почти полтора года работы партия открыла 72 региональных отделения, запустила более 600 избирательных штабов, - напомнил в начале съезда Алексей Нечаев о пути, который партия «Новые люди» прошла всего за год.

Лидер партии – основатель российской производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

Всего «Новые люди» выдвинули 239 кандидатов по 37 территориальным группам и 215 кандидатов по одномандатным округам. Кроме того, кандидаты от партии «Новые люди» будут участвовать в ряде региональных избирательных кампаний.

- Это люди неравнодушные — профессионалы своего дела. Они много сделали для районов, городов, областей, в которых они живут. В прошлом году мы сказали: изберутся кандидаты в заксобрания или нет, они будут продолжать помогать людям. И мы видим, что кандидаты, не выигравшее выборы, никуда не делись — они продолжают общественную работу, - подчеркнул Нечаев.

Большое впечатление на делегатов произвело выступление Сарданы Авксентьевой. С 2018 до 2021 год Авксентьева являлась мэром Якутска. Своим нестандартным для России отношением к работе мэра она завоевала доверие не только местных жителей, но и многих россиян. В начале этого года Авксентьева ушла в отставку по состоянию здоровья, но едва поправившись, не смогла отсиживаться в стороне: в апреле она стала советником Алексея Нечаева по работе с регионами. Ее эмоциональная речь тут же разошлась на цитаты:

- Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу.

Делегатом от Брянской области на съезде стал предприниматель, бизнес-коуч, спортсмен, альпинист и музыкант Денис Носенко. В Москву он приехал буквально «с корабля на бал» - всего пару дней как покорив Эльбрус. Носенко стал кандидатом в Госдуму по Брянскому одномандатному округу №77 и третьим номером в партийном списке территориальной группы №16, куда вошли Калужская, Тульская и Брянская области. Денис рассказал о своих впечатлениях от съезда:

- Помимо самой процедуры выдвижения кандидатов, очень важным на съезде является общение. Мы уже практически одна семья. Знакомимся с людьми из других регионов страны, с проблемами этих регионов. Интересен опыт решения этих проблем, как можно его адаптировать и применить в Брянске.

Делегатом от Брянской области на съезде стал предприниматель, бизнес-коуч, спортсмен, альпинист и музыкант Денис Носенко.

Еще одним кандидатом-одномандатником от Брянской области стал предприниматель Алексей Щербенко. Он идет по Унечскому округу №78.

Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. Лидер партии – основатель российской производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. На выборах прошлого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. Благодаря этому партия получила парламентскую льготу - возможность не собирать подписи на выборах в Госдуму. В Брянске отделение партии было создано в ноябре 2020 года.