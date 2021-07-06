В Брянской области закупят еще 40 новых автобусов

Еще 40 новых автобусов закупят в Брянской области до конца года. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Еще 40 новых автобусов закупят в Брянской области до конца года. На эти цели заложили около 300 миллионов рублей. Об этом объявили на совещании у мэра, сообщает пресс-службе горадминистрации во вторник, 6 июля.

В середине месяца в Брянске прекратят свою работу сразу четыре коммерческих маршрута - №10, 28, 38 и 47. Предполагается, что альтернативу им составят автобусы и 14-й троллейбус. На фоне этого в городской мэрии вновь заговорили о развитии общественного транспорта.

Всего на балансе МУ «Брянское городское ПАТП» находится 259 автобусов. Из них 226 приобрели в 2017-2019 годы - за счет бюджета. Обновление подвижного состава позволило повысить эффективность работы предприятия. Так, если в начале 2017-го на линии выходили 80 машин, то в 2021-м - уже 213.

- За пять месяцев текущего года автобусы перевезли 12,4 миллионов человек, - подчеркнули статисты на совещании. - Это почти на пять миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Брянским троллейбусникам такими цифрами не похвастаться. Хотя даже они в 2021-м сработали лучше прошлогоднего. Суммарно «рогатые» перевезли 1,8 миллиона человек. Прибавка за пять месяцев составила 135 тысяч пассажиров.

Главной проблемой МУПа остается изношенность подвижного состава. Так, из 93 имеющихся машин в строю меньше 50. Причем техническое состояние каждой единицы оставляет желать лучшего. При этом, как подчеркивают в горадминистрации, «предприятие старается максимально эффективно и целесообразно использовать подвижной состав».

И если обновить техпарк автотранспортного предприятия из года в год помогает местная власть, то в случае с «БТУ» надеяться стоит лишь на федеральный проект. В него город заходило уже дважды. И оба раза неудачно.

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