В Брянске замена маршруток автобусами вызвала вопросы у горожан

16 июля с улиц Брянска исчезнет сразу четыре коммерческих маршрута. Фото: Анна ЛЕВКИНА

16 июля с улиц Брянска исчезнет четыре коммерческих маршрута. Предполагается, что альтернативу им составят автобусы и 14-й троллейбус. Однако перемены пугают горожан, и те активно дискутируют, в том числе в социальных сетях. «Комсомолка» узнала, не ухудшится ли в результате замены маршруток автобусами транспортное сообщение в городе.

Отмену маршрутов, работающих по нерегулируемым тарифам, рекомендовал Минтранс РФ всем российским регионам. В итоге в Брянске разработали Документ планирования регулярных перевозок. Предполагается, тот он поможет эффективно отказать от коммерческого транспорта. Процесс затянется на четыре года.

С середины июля в городе перестанут ходить маршрутки №10, 28, 38 и 47. Это первый этап масштабного замысла.

В соцсетях местные жители массово жалуются на предстоящие перемены. И опасаются транспортного коллапса. Процитируем:

«Автобус не может быть альтернативой маршрутке. 28-й маршрут удобнее любого автобуса. И для человека, который опаздывает - только маршрутка подходит. Почему у людей никто не спросил, нужен ли 28-й маршрут. В автобусах вечное столпотворение, люди висят друг на друге. Оставьте 28-е!», – считает Светлана Логинова-Меленевская.

«А зачем это делается, и кто это придумал? Или ездить некому будет?? В час пик автобусы и маршрутки идут битком, если пустить одни автобусы, будет коллапс, об это не подумали скорее всего, сами же на авто ездят...А сколько безработных будет! Какой автобус будет дублировать 34/1, или 49, 52, 40, и т.д. и т.п.», – добавляет Людмила Самарова.

«Как 37-й дублирует 28-ю маршрутку, если автобус 37 не заезжает на «Аэропарк»! Следовательно, уехать в сторону кургана довольно проблематично с ТРЦ! Либо 35-й по всему городу, либо 48-й, который я редко вижу в позднее время», – жалуется Александр Идиатулин.

На подобные замечания в мэрии отвечают, что в городском отделе по транспорту разработали проект нового расписания для альтернативных маршрутов. В нем существенно сократили интервал движения – до двух раз в часы пик. Также транспортники увеличили время работы. Так, последние рейсы автобусов будут начинаться в 23.00, а завершаться – после полуночи.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».