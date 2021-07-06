В Брянской области в 2021 году 65 молодых семей получат социальные выплаты

На 1 июня 39 молодых семей уже получили социальные выплаты. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области в этом году 65 молодым семьям планируют предоставить социальные выплаты. На 1 июня 39 молодых семей уже получили социальные выплаты, сообщают на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка Инны Мухиной. Освоили 33,85 миллиона рублей, что составляет 58,6 процента от объема предусмотренных финансовых средств на реализацию подпрограммы в 2021 году. Оставшиеся молодые семьи ведут работу по подбору жилья в соответствии с установленными требованиями.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» в рамках государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» выделили 57,77 миллиона рублей. Из них: 10,68 миллиона рублей из федерального бюджета; 30,59 миллиона рублей из областного бюджета; 16,5 миллиона рублей из бюджетов муниципальных образований. В 2018 году – 81,4 миллиона рублей, в 2019 году – 103,2 миллиона рублей, в 2020 году - 90,4 миллиона рублей.

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