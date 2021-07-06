В брянских Клинцах стартовал третий сезон фестиваля «Том Сойер»

Фото: vk.com, сообщество "Том Сойер Фест - Клинцы".

В брянском городе Клинцы дали старт третьему сезону фестиваля «Том Сойер». Объекты реконструкции на лето-2021 – две советские остановки. Об этом 5 июля сообщили в соцсетях организаторы.

Волонтеры сначала проведут работы на улице Пушкина, затем – Октябрьской.

– На открытии сезона мы познакомились с новыми участниками, обнялись со старыми знакомыми, пели, читали стихи и настроились отлично поработать в ближайшие недели, – рассказывают организаторы в сетевой группе фестиваля. – Мы в восторге от команды, которая собралась в этом году!

В 2021-м запланированные работы проведут исключительно на пожертвования. Это своеобразный эксперимент:

– Это покажет, как много мы сможем сделать, объединив усилия и опираясь только на коллективное участие, – поясняют девушки.

Всего на третий сезон необходимо 80 тысяч рублей. 65 процентов этой суммы уже собрано. Деньги пошли на покупку строительных материалов. Но их хватит только на первый объект реконструкции.

Поддержать фестиваль можно переводом по номеру карты: 5469 3800 5410 3444 (Алина Геннадьевна К.)

Кстати, этим летом аналогичный фестиваль впервые проведут в Брянске. Старт запланировали на эти выходные.

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