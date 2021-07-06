Транспортники попросили президента спасти троллейбусное сообщение в Брянске

Брянские транспортники предприняли попытку спасти умирающее в Брянске троллейбусное сообщение. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Брянские транспортники предприняли попытку спасти умирающее в Брянске троллейбусное сообщение. Для этого они записали коллективное видеообращение к президенту России Владимиру Путину. И попросили помочь городу с обновлением подвижного состава по целевой программе.

Последняя соломинка

В записи ролика поучаствовали полтора десятка человек. Сотрудники МУП «Брянское троллейбусное управление» расположились у старенького «рогатого». Они рассказали главе государства, что в прошлом году их предприятие отметило свое 60-летие. Однако дальнейшая перспектива развития находится под большим вопросом.

– Троллейбусы постепенно вытесняются дизельными автобусами, – жалуется одна из сотрудниц. – Брянск дважды участвовал в федеральном проекте «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». И оба раза неудачно. Потому просим вас, Владимир Владимирович, все же помочь городу воинской и партизанской славы зайти в программу. И обновить подвижной состав по льготной цене.

Видеоролик доступен в нескольких сетевых группах.

Предприятию ежегодно помогают местные власти. Так, к примеру, в 2020-м «БТУ» выделили 22 миллиона рублей, в 2021-м – 88 миллионов. Но деньги идут не на покупку новой техники, а на текущие расходы – обслуживание состава, погашение долгов, ремонт контактной сети.

По последним данным, всего в троллейбусном управлении числится 93 машины. Но на ходу меньше 50. Причем износ каждой единицы близок к ста процентам.

Удачная замена?

С 1 июля в Брянске число выпускаемых на линии троллейбусов вновь сократили. Сказалась ликвидация маршрута №15. Его конечными сначала были улицы Горбатова и Емлютина. С 18 мая этого года маршрут продлили до телецентра – из-за ремонта Объездной.

«Жаль, мне маршрут понравился. От дома до работы на машине у меня выходит 15 минут, а на 15-м ровно 20. Вроде едет медленно, но приезжает быстро. Магия», – пишет в соцсетях Игорь Гафыкин.

«Ну вот на чем теперь доехать от Фокина до полтинника? До телецентра?!», – недоумевает Мария Гайдашова.

С 16 июля в Брянске прекратят работу сразу четыре коммерческих маршрута – №10, 28, 38 и 47. Предполагается, что пассажиры пересядут на автобусы. Составит альтернативу отмененным «десяткам» и троллейбусный маршрут №14.

В автотранспортном городском предприятии уже обнародовали скорректированное расписание. Из него следует, что автобусы будут курсировать с сокращенным интервалом – до двух раз в часы пик. А по вечерам будут ходить едва ли не до 00.30.

Потянет ли такой график «БТУ»? Пока троллейбусники о корректировке работы 14-го не высказались.

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