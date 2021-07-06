Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 330 жителей региона, выздоровели 141 человек. Зарегистрировали 6 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 46441 человека подтвердили коронавирус, вылечились 43214 жителей области, умерли 578 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 622,6 тысячи. За сутки не выполнили ни одного ПЦР-теста.

В Брянске зафиксировали 158 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Выгоничском районе инфекцию выявили у 37 человек, в Карачевском – у 26, в Брянском – у 25. 18 ковид-положительных прибавилось в Клинцах, по 11 – в Климовском районе и Новозыбкове. Всего коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области. Также брянскую статистику пополнил еще один иногородний – 71-й с начала пандемии.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 июля 2021 года:

— Брянск – 17330 (+158)

— Брянский район – 5140 (+25)

— Дятьковский район – 1972 (+1)

— Карачевский район – 1579 (+26)

— Клинцы – 1457 (+18)

— Стародубский район – 1291 (+7)

— Новозыбков – 1266 (+11)

— Трубчевский район – 1219

— Навлинский район – 1110 (+8)

— Выгоничский район – 1068 (+37)

— Жуковский район – 1043

— Брасовский район – 1015 (+9)

— Комаричский район – 913

— Унечский район – 935 (+2)

— Мглинский район – 796

— Почепский район – 791

— Климовский район – 774 (+11)

— Погарский район – 726

— Фокино – 705

— Сельцо – 614 (+2)

— Клетнянский район – 610

— Дубровский район – 596

— Клинцовский район – 541 (+1)

— Суземский район – 507

— Суражский район – 474 (+2)

— Злынковский район – 462 (+8)

— Гордеевский район – 419 (+2)

— Красногорский район – 344

— Севский район – 347

— Жирятинский район – 161 (+1)

— Рогнединский район – 128

— Иногородние – 71 (+1).

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