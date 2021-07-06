Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 330 жителей региона, выздоровели 141 человек. Зарегистрировали 6 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 46441 человека подтвердили коронавирус, вылечились 43214 жителей области, умерли 578 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 622,6 тысячи. За сутки не выполнили ни одного ПЦР-теста.
В Брянске зафиксировали 158 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Выгоничском районе инфекцию выявили у 37 человек, в Карачевском – у 26, в Брянском – у 25. 18 ковид-положительных прибавилось в Клинцах, по 11 – в Климовском районе и Новозыбкове. Всего коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области. Также брянскую статистику пополнил еще один иногородний – 71-й с начала пандемии.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 июля 2021 года:
— Брянск – 17330 (+158)
— Брянский район – 5140 (+25)
— Дятьковский район – 1972 (+1)
— Карачевский район – 1579 (+26)
— Клинцы – 1457 (+18)
— Стародубский район – 1291 (+7)
— Новозыбков – 1266 (+11)
— Трубчевский район – 1219
— Навлинский район – 1110 (+8)
— Выгоничский район – 1068 (+37)
— Жуковский район – 1043
— Брасовский район – 1015 (+9)
— Комаричский район – 913
— Унечский район – 935 (+2)
— Мглинский район – 796
— Почепский район – 791
— Климовский район – 774 (+11)
— Погарский район – 726
— Фокино – 705
— Сельцо – 614 (+2)
— Клетнянский район – 610
— Дубровский район – 596
— Клинцовский район – 541 (+1)
— Суземский район – 507
— Суражский район – 474 (+2)
— Злынковский район – 462 (+8)
— Гордеевский район – 419 (+2)
— Красногорский район – 344
— Севский район – 347
— Жирятинский район – 161 (+1)
— Рогнединский район – 128
— Иногородние – 71 (+1).
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