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Общество6 июля 2021 10:40

В БГУ открыли лагерь для студентов из Белоруссии

Гости здесь будут обучаться две недели
Надежда ПЕТРУНИНА
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Гости из Белоруссии в течение двух недель пройдут обучение по программам «Педагогика» и «Логопедия и дефектология».

Гости из Белоруссии в течение двух недель пройдут обучение по программам «Педагогика» и «Логопедия и дефектология».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянский государственный университет имени академика Ивана Григорьевича Петровского приехали студенты из Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины и Могилевского госуниверситета имени Аркадия Александровича Кулешова. Гости из Белоруссии в течение двух недель пройдут обучение по программам «Педагогика» и «Логопедия и дефектология».

- Ребят познакомят с инновационными технологиями коррекции и развития речи детей в логопедической практике, социальным проектированием,- сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. - Кроме того, студентов ждут экскурсии и активный отдых.

Участники проекта уже сдали ПЦР-тесты, познакомились с программой и студенческой молодежью. Также они приняли участие в торжественной церемонии открытия Летнего университета.

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