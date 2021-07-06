В БГУ открыли лагерь для студентов из Белоруссии

Гости из Белоруссии в течение двух недель пройдут обучение по программам «Педагогика» и «Логопедия и дефектология». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянский государственный университет имени академика Ивана Григорьевича Петровского приехали студенты из Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины и Могилевского госуниверситета имени Аркадия Александровича Кулешова. Гости из Белоруссии в течение двух недель пройдут обучение по программам «Педагогика» и «Логопедия и дефектология».

- Ребят познакомят с инновационными технологиями коррекции и развития речи детей в логопедической практике, социальным проектированием,- сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. - Кроме того, студентов ждут экскурсии и активный отдых.

Участники проекта уже сдали ПЦР-тесты, познакомились с программой и студенческой молодежью. Также они приняли участие в торжественной церемонии открытия Летнего университета.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».