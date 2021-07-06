Брянская прыгунья с шестом завоевала «золото» на международном турнире в Бельгии

Брянская прыгунья с шестом Аксана Гатауллина на международном турнире в бельгийском городе Хесден-Золдере завоевала золотую медаль. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянская прыгунья с шестом Аксана Гатауллина на международном турнире в бельгийском городе Хесден-Золдере завоевала золотую медаль.

Выпускница Брянского училища олимпийского резерва взяла высоту 4,26 метра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Соревнования международного турнира по легкой атлетике проходили в трудных условиях, в ливень.

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