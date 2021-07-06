Два брянских вуза включили в топ-300 национального рейтинга России

В число первых 300 институтов и университетов попали Брянский аграрный университет и Брянский государственный технический университет. Фото: ГТРК" Брянск".

Два брянских вуза вошли в топ-300 национального рейтинга России. В него включили порядка 700 учреждений из разных субъектов России. Образовательные учреждения исходя из оценки, поделили на несколько лиг, сообщает ГТРК «Брянск».

В число первых 300 институтов и университетов попали Брянский аграрный университет и Брянский государственный технический университет. Эксперты считают, что самыми ведущими направлениями в их деятельности являются «Электро- и теплоэнергетика» и «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», а второй – по направлениям «Экономика и управление», «Управление в технических системах», «Технологии материалов», «Машиностроение», «Электро- и теплоэнергетика», «Компьютерные и информационные науки».

Кроме того, БГУ имени Петровского вошел в топ-400 вузов страны. Сильная сторона в работе этого образовательного учреждения Брянщины - подготовка педагогов.

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