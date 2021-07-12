В Брянске сняли с должности директора областной филармонии Галину Основину. Фото:Брянская областная филармония.

В Брянске сняли с должности директора областной филармонии Галину Основину. Об этом сообщает сайт «Городской».

Это произошло после проверки специалистами контрольно-ревизионного управления правительства региона. Точные причины снятия Галины Николаевны не уточняют.

Основина стала руководителем филармонии в 2013 году. С сентября 2019-го является депутатом Брянского городского Совета.

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