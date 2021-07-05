Брянскую реку Десну вернут в историческое русло

В Брянске в проект по расчистке русла Десны внесли дополнение. Фото: скриншот видео, ГТРК Брянск.

В Брянске в проект по расчистке русла Десны внесли дополнение. Подрядчики теперь должны еще и вернуть реку на отведенном участке в старое русло, сообщает ГТРК Брянск.

В этом году начали расчистку русла главной реки области. Необходимость в этом назрела уже давно.

- Наши учащиеся разрабатывают экологический проект, пояснил директор технопарка «Кванториум» Евгений Артикуленко. – Его задача отследить изменения состояния реки, воды в ней при переходе в старое русло.

Данный эксперимент проводят для того, чтобы обеспечить работоспособность водозабора, который расположен выше по течению – в Бордовичах. Старое русло обеспечит более быстрый отток воды. Это повысит качество водоснабжения Брянска.

Сегодня излучина реки в этом месте стала совсем узкой и засорилась илом. Но ликвидировать ее не будут. Напротив - углубят и расчистят.

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