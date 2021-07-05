В понедельник, 5 июля, исполнилось 77 лет со дня образования Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В понедельник, 5 июля, исполнилось 77 лет со дня образования Брянской области. Она была основана в 1944 году из западных районов Орловской области. Позже стала самостоятельной территорией.

Брянская область гордится своими военачальниками, учеными, врачами, конструкторами, спортсменами, писателями, всеми, кто изо дня в день самозабвенно трудился и трудится на благо Родины и народа. В наши дни Брянская область активно развивается и лидирует по многим направлениям социально-экономического развития среди регионов страны. В области успешно реализуются национальные и инвестиционные проекты, растет выпуск продукции, промышленные и аграрные предприятия эффективно внедряют передовые технологии и научные разработки.

За последние годы область заметно преобразилась. Строятся социальные и инфраструктурные объекты, с учетом мнения жителей благоустраиваются города и села. Здравоохранение региона выходит на качественно новый уровень, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».