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Общество5 июля 2021 12:40

Самбиста Артема Осипенко наградили за заслуги перед городом Брянском

Спортсмен получил почетный знак отличия
Надежда ПЕТРУНИНА
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Самбиста Артема Осипенко наградили почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» I степени. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

Самбиста Артема Осипенко наградили почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» I степени. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

Самбиста Артема Осипенко наградили почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» I степени.

- Спортсмена удостоили этой награды за добросовестный труд, высокий профессионализм и особые заслуги в физической культуре и спорте в городе Брянске, - сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Артем Иванович – восьмикратный чемпион России по самбо, чемпион Европы и мира, обладатель Кубка мира. В 2012 году ему присвоили звание Заслуженного мастера спорта России.

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