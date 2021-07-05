Российская лыжница Лариса Куркина стала Почетным гражданином Брянска

Звание «Почетный гражданин города Брянска» присвоили российской лыжнице Ларисе Куркиной. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

Звание «Почетный гражданин города Брянска» присвоили российской лыжнице Ларисе Куркиной. Такое решение принял Брянский городской Совет народных депутатов 30 июня.

Лариса Николаевна родилась и живет в Брянске. Училась в комплексной детско-юношеской спортивной школе «Десна». Она - мастер спорта международного класса, член олимпийской сборной команды России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Турине. Олимпийская чемпионка 2006 года в эстафетной гонке 4 на 5 километров среди женщин. После чемпионата России 2011 года в Тюмени, объявила о завершении карьеры.

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